وزيرة الهجرة توجه المنظمات الدولية العاملة في العراق بالعمل وفق خطة الوزارة

2024-08-07 19:00:05 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اجتماعًا هامًا مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية السيد غلام محمد اسحق ، في مقر الوزارة وسط بغداد.





وشهد الاجتماع، مناقشة خطة المنظمات الشريكة مع الوزارة للنصف الثاني من عام 2024 وماهي التحديات التي تواجه المنظمات في عملية تنفيذ البرامج والمشاريع، إضافة إلى عرض أهم الاحتياجات التي ترغب الوزارة في دعمها من قبل المنظمات والتوجهات والرؤى الحكومية للمرحلة القادمة.





وأكدت السيدة الوزيرة، خلال الاجتماع أهمية "دور المنظمات والوكالات الشريكة بالعمل مع الوزارة لاسيما في مناطق العودة وخطط دعم العائدين"، مشددة على أن "الوزارة ستواصل دعم النازحين لحين الانتهاء من ملف النزوح وغلق المخيمات بالكامل".