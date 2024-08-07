2024-08-07 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة البيئة لتنفيذ إستراتيجية لإعلان العاصمة خالية من الألغام والمتفجرات والمخلفات الحربية.

وذكرت محافظة بغداد- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "ترأس المحافظ عبد المطلب العلوي اجتماعاً موسعاً ضم وكيل وزير البيئة اكتفاء الحسناوي ودائرة الألغام ومديرية بيئة بغداد".

وقال العلوي- بحسب البيان- إن "الاجتماع ناقش وضع إستراتيجية لإعلان بغداد خالية من الألغام والمتفجرات والمخلفات الحربية، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة البيئة لتنفيذ هذه الإستراتيجية".

وأضاف، أن "الاجتماع شهد أيضاً الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتوفير احتياجات ومتطلبات الدائرتين أعلاه؛ من أجل تحقيق بيئة صحية في العاصمة".