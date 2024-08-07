البرلمان العراقي يؤشر استمرار معرقلات استئناف تصدير نفط كوردستان

2024-08-07 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي،يوم الأربعاء، عن استمرار معرقلات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهانالتركي.

وقال نائب رئيس اللجنة، نهرو محمود، لوكالة شفق نيوز، إن"بعض الجهات السياسية وبعض الأشخاص في وزارة النفط الاتحادية، غير جديين في إعادةاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي لأسباب كثيرة".

ومنذ توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في 24/3/2024، قامتوزارة النفط الاتحادية بتعويض نفط الإقليم والبالغ 400 ألف برميل من المحافظاتالجنوبية، للحفاظ على سقف تصدير النفط في منظمة أوبك، وفق محمود.

وبحسب منظمة أوبك، فإن العراق له الحق في تصدير 3 ملايينو500 الف برميل نفط يومياً، وهذا يعني أن نفط الإقليم تم تعويضه من المحافظاتالجنوبية ولم يوثر على صادرات النفط العراقية، وفق نائب رئيس اللجنة النيابية.

وأوضح محمود، أن "في حال حدث اتفاق بين الحكومتينالاتحادية والاقليم على تصدير نفط كوردستان، فعلى الحكومة الاتحادية تخفيض 400 ألفبرميل من نفط الجنوب لأجل تصديرها من نفط الإقليم".

ولفت إلى أن "الحكومتين الاتحادية والاقليم لغاية الآنلم يصلوا إلى كلفة إنتاج برميل النفط الواحد للشركات المستخرجة للنفط في إقليمكوردستان، وهذا ملف آخر يعرقل استئناف تصدير نفط كوردستان".