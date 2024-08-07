2024-08-07 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان، في تقرير لها تابعته الاقتصاد نيوز، إن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية بالمنطقة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 406 مليارات دولار. وجاء ذلك في الفترة الممتدة ما بين ينايركانون الثاني 2003 ومايوأيار 2024 أي نحو 22 عاما. وتابعت المؤسسة بأن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعا مثلت نحو 14 من الإجمالي. وأشارت إلى أن روسيا جاءت بالصدارة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2 من الإجمالي وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وتوقعت تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024 لتمثل نحو 41.3 من الإجمالي العالمي مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 إلى 654.5 مليار برميل عام 2030 وذلك وفق بيانات وكالة فيتش. وأضافت أنه من المتوقع أيضا بلوغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 من الإجمالي العالمي مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030. كما توقعت ارتفاع أنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 إلى.28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يومياً عام 2030.