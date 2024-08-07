لجنة النفط والغاز البرلمانية تكشف أسباب استمرار توقف صادرات نفط الإقليم

2024-08-07 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن الأسباب الداعية لاستمرار معرقلات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي. وقال نائب رئيس اللجنة، نهرو محمود، في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، إن بعض الجهات السياسية وبعض الأشخاص في وزارة النفط الاتحادية، غير جديين في إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي لأسباب كثيرة. ومنذ توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في 2432024، قامت وزارة النفط الاتحادية بتعويض نفط الإقليم والبالغ 400 ألف برميل من المحافظات الجنوبية، للحفاظ على سقف تصدير النفط في منظمة أوبك، وفق محمود. وبحسب منظمة أوبك، فإن العراق له الحق في تصدير 3 ملايين و500 الف برميل نفط يومياً، وهذا يعني أن نفط الإقليم تم تعويضه من المحافظات الجنوبية ولم يوثر على صادرات النفط العراقية، وفق نائب رئيس اللجنة النيابية. وأوضح محمود، أن في حال حدث اتفاق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم على تصدير نفط كوردستان، فعلى الحكومة الاتحادية تخفيض 400 ألف برميل من نفط الجنوب لأجل تصديرها من نفط الإقليم. ولفت إلى أن الحكومتين الاتحادية والاقليم لغاية الآن لم يصلوا إلى كلفة إنتاج برميل النفط الواحد للشركات المستخرجة للنفط في إقليم كوردستان، وهذا ملف آخر يعرقل استئناف تصدير نفط كوردستان.