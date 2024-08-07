2024-08-07 19:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث السفير العراقي في القاهرة، قحطان طه خلف، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي تم بينهما في مدينة العلمين الجديدة، تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز وزيادة دور ومساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات داخل العراق. وأكد خلف أن الوقت الحالي يعد الأنسب لزيادة دور شركات النفط المصرية؛ لما تمتلكه من خبرات في سوق تنفيذ المشروعات بالعراق الذي يشهد حركة عمران واسعة مبيناً أن ما قدمته الشركات المصرية من نماذج عمل ناجحة في العراق يشجع على تطوير التعاون وزيادة دورها في تنفيذ المشروعات. ولفت إلى أن الفرص المتاحة لتنمية التعاون وفتح مجالات أمام الشركات المصرية في ظل توسع العراق بمشروعات استغلال الغاز المصاحب للنفط في ضوء إستراتيجية استغلال موارد الغاز الطبيعي العراقي، مؤكداً على أهمية مذكرة التفاهم المصرية العراقية في مجال النفط والغاز والتي تم تجديدها العام الماضي، والتي يمكن من خلالها تعظيم فرص التعاون بين شركات البلدين. بدوره، أكد الوزير المصري، أهمية الانطلاق بالتعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز للاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين ودعم تبادل الخبرات، موضحاً أن القدرات والإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في مجال تنفيذ المشروعات محليا وإقليمياً تدعم فرص زيادة أنشطتها في العراق. ولفت إلى، النجاح الإقليمي للشركات المصرية مثل شركة بتروجت و إنبي وصان مصر والحفر المصرية، وإلى نجاح الشراكة بين العراق ومصر في قطاع النفط خلال السنوات الماضية.