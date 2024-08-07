2024-08-07 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

يسود المشهد العراقي حذراً من قصف أمريكي محتمل على مقرات عسكرية، بعد استهداف قاعدة عين الأسد غربي البلد، حيث أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بوقوع إصابات بين صفوف قواتها المتواجدين في القاعدة. وقبل أيام، تعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم بالصواريخ، وهو أمر يتكرر باستمرار، لكن هذه المرة أقرت وزارة الدفاع الأمريكية بسقوط مصابين من جنودها، فيما […]

ظهرت المقالة أمريكا “غاضبة” والفصائل “مغتاظة”.. هل يشترك العراق بـ”َضربة دولية” ضد الكيان؟ أولاً على ايشان.