2024-08-07 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، عن أرقام صادمة تخص حجم رواتب موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، إن “الرواتب والرعاية الاجتماعية التهما الإيرادات النفطية، فإن حسابات الدولة الفعلية للنصف الأول من العام الحالي أظهرت ارتفاعاً بحجمهما”. وأضاف، أن “رواتب الموظفين على الملاك الثابت، بلغ حجمها 28.189 ترليون […]

ظهرت المقالة بأكثر من ثلثي إيرادات النفط.. اقتصادي: حجم رواتب الموظفين والرعاية تجاوز 40 ترليون دينار أولاً على ايشان.