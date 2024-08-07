2024-08-07 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أجرى الرئيس الفرنسي، إيماونيل ماكرون، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني، فيما دعاه إلى النهدئة وضبط النفس، في وقت قال فيه مسعود بزشكيان إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن “بزشكيان تلقى اتصالا من ماكرون فيما يخص القلق من تصاعد التوترات في المنطقة عقب اغتيال الكيان الصهيوني رئيس المكتب السياسي لحركة […]

ظهرت المقالة ماكرون يتصل ببزشكيان للتهدئة والأخير يرفض: أوقفوا دعمكم للكيان.. إيران تحتفظ بحقها في الرد المناسب أولاً على ايشان.