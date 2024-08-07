أسعار النفط تقفز نحو 3% بسبب توترات الشرق الأوسط

2024-08-07 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً منأدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في الشرق الأوسط قديؤثر سلباً على إنتاج الخام حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفطالخام.

وبحلولالساعة 11:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.18 دولار، أو2.85%، إلى 78.66 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 دولار،أو 3.28%، إلى 75.60 دولاراً.

وفييوم الاثنين الماضي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانونالثاني/ يناير الماضي، ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتهامنذ شباط/ فبراير الماضي مع تدني سوق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود محتمل فيالولايات المتحدة بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف.

وكسرتأسعار النفط الخام سلسلة من الانخفاضات استمرت لثلاث جلسات أمس الثلاثاء، وواصلتالتوترات في الشرق الأوسط تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات في جلسة التداول اليومالأربعاء.

ويتأهبالشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من الهجمات من جانب إيران وحلفائها في أعقاباغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في طهران وقائد كبيرفي جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقافي الشرق الأوسط.

وقالوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن مسؤولين أميركيين على اتصال مع الحلفاءوالشركاء في المنطقة وإن هناك "اتفاقا بالإجماع" على أنه لا ينبغي لأيطرف القيام بأي إجراءات تؤدي إلى تصعيد الوضع.

وقالدانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد "أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يزيدخطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".

وتراجعتالأسعار في وقت سابق من جلسة اليوم بعد بيانات أميركية أظهرت زيادة غير متوقعة فيمخزونات النفط الخام والبنزين.

وذكرتمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزوناتالنفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

ومنالمقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية فيالساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وأظهرتبيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام اليومية انخفضت في تموز/ يوليوالماضي إلى أدنى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر 2022.