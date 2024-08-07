مركز حقوقي ينتقد قرار نقابة المحامين بمحاسبة فضائيات تستضيف أعضائها: تكميم أفواه

2024-08-07 21:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الأربعاء، استغرابه من كتاب نقيبة المحامين العراقيين، الذي تطالب فيه بمعاقبة قنوات فضائية بسبب استضافة قانونيين، مبيناً أن الأمر يندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه.

وقال المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستغرب من الكتاب الموجه من نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي الى هيئة الإعلام والاتصالات والتي تطالب بموجبه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القنوات الفضائية التي تستضيف بعض المحامين والقانونيين للحديث في بعض القضايا القانونية".

ولفت إلى أن "كتاب نقيبة المحامين تضمن عبارات فضفاضة وعائمة، ولا يمكن فهمه سوى انه يندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه والتضييق على العمل الإعلامي والقانوني، ونستغرب صدوره من جهة مهمة مثل نقابة المحامين التي كان الاجدر بها مساندة العمل الإعلامي والصحفي ودعمه".

وطالب المركز، نقيبة المحامين، بـ"إصدار توضيح يخص كتابها المذكور حتى لا تؤسس لسنة سيئة تعمل بموجبها بقية النقابات والاتحادات في التضييق على أعضائها من جهة وعلى العمل الإعلامي من جهة أخرى، لاسيما وأن الصحفيين بحاجة الى آراء القانونيين في مختلف مجالات البرامج والمواد الصحفية اليومية".

وأظهرت وثيقة صادرة عن نقابة المحامين، انتشرت يوم أمس الثلاثاء، مطالبة لهيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قنوات تلفزيونية استضافت محامين غير مخولين إعلامياً، حسب وصفها.