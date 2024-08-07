مؤسسة الشهداء تعلن شمول شريحة جديدة بمقاعد الحج المخصصة لها

2024-08-07 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، خطة لتوزيع مقاعد الحج المخصصة لها، وفيما أوضحت ضوابط وآلية اختيار المتقدمين، أكدت شمول شريحة جديدة بمقاعد الحج.وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الحج وضعت ضوابط ملزمين بتطبيقها، منها أن لا يكون هنالك مرافق للحاج في هذه السنة وأن يكونوا متمكنين مادياً ويتمتعون بصحة جيدة لأداء فريضة الحج بشكل منفرد".وأضاف، أن "عدد مقاعد مؤسسة الشهداء هي 3114 مقعداً، لشريحتي ضحايا النظام البائد وشريحة شهداء الإرهاب"، منوهاً أن "عدد المقاعد تم تحديدها من قبل هيئة الحج، وهو عدد قليل جداً قياساً بإعداد المتقدمين التي بلغت أكثر من 50 ألف استمارة".ورجح رئيس مؤسسة الشهداء، "شمول الجرحى والأخوة الذين لديهم أكثر من شهيد بالحج خلال الموسم القادم، بعد الانتهاء من اختيار أسماء كبار السن من الآباء والأمهات وزوجات الشهداء".وأكد، أن "المؤسسة حرصت على استبعاد المستفيدين بالحج في السنوات السابقة، وعدم تكرار حجز المقاعد، لأن تكرار الحج سيحرم أشخاصا آخرين لم يؤدوا مناسك الحج"، مشيرا الى أن "هنالك تنسيقاً مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات، وتم إشراكهم في عملية اختيار الأسماء للشهداء والجرحى، وتم اختيار الأسماء من قبلهم، لاسيما جرحى وشهداء الوزارات الأمنية".وأكد "استمرار آلية اختيار الأسماء بالتنسيق مع الجهات الأمنية للموسم الحالي، لافتا إلى، أن "المؤسسة لديها خطة لمنح بعض مقاعد الحج للكفاءات من ذوي الشهداء، تشجيعا من المؤسسة على رعاية الكفاءات والطلبة الناجحين بامتياز من خريجي السادس الإعدادي".مستدركاً بالقول: إن "مؤسسة الشهداء تفتخر بأبناء الشهداء الأبطال المتميزين، وهي حريصة على حجز بعض المقاعد لهم، تشجيعاً لهذه الكفاءات".