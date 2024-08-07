التربية تحدد السبت المقبل موعدا لاستئناف العمل بمبادرة (مدرستي أجمل)

2024-08-07 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تحديد السبت المقبل موعداً لاستئناف مبادرة (مدرستي أجمل).وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد النجاحات المتلاحقة التي حققها فريق التواصل الحكومي في تأهيل وترميم مدارس العراق تحت مظلة (مدرستي أجمل)، سيكون استئناف العمل في المؤسسات التربوية يوم السبت المقبل".وأضافت، أن "ذلك جاء عقب اجتماع موسع عقده رئيس الفريق عمار منعم وحضور نائبه عدنان العربي وعدد من أعضاء الفريق لدراسة آليات الانطلاق وتحضيرات التأهيل لإظهار الأبنية المدرسية بأبهى حلة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد".