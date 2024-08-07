2024-08-07 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بنقل ضابط مرور أساء إلى المواطنين في موقع الرستمية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بنقل ضابط مرور أساء الى المواطنين في موقع مرور الرستمية الى مديرية مرور الرطبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأكد الوزير بحسب البيان أن "الوزارة بجميع كوادرها متواجدة لخدمة الوطن والمواطن بإخلاص وفق معايير القانون وحقوق الإنسان".