داخلية كردستان توضح بشأن العودة الطوعية لنازحي قرية حسن شام

2024-08-07 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، توضيحاً بشأن العودة الطوعية للنازحين الى قرية حسن شام.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم": "بأمر من رئيس الوزراء مسرور البارزاني، سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة النازحين الى منطقة حسن شام - الخازر، وفي هذه المرحلة، تعود 266 عائلة، 107 منها تعيش في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، و 159 خارج المخيمات، طوعاً الى منازلهم في قرية حسن شام".

وبيّنت أن "هذه العوائل، انتقلت الى إقليم كردستان بعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي وتعيش بفخر في مخيمات النازحين، ومع المجتمع المضيف لسنوات عديدة، ولأن قراهم انهارت فيها البنية التحتية والاقتصادية والخدمات الأساسية في ظل وجود داعش، فأن العودة الى مناطقهم تتطلب دعم الحكومة الاتحادية وقرار النازحين الطوعي".

وأوضحت: "في هذا السياق قدمت حكومة إقليم كردستان في المرحلة الماضية كافة التسهيلات للعودة الطوعية لـ 271 عائلة نازحة أخرى في المنطقة وعادت الى ديارها، وبعد عودة هذه العائلات نطالب مرة أخرى المؤسسات الاتحادية باتخاذ خطوات عملية لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحررة، حتى يتمكن النازحون من العودة والعيش بحياة كريمة ولا يتعرضوا مرة أخرى للنزوح بسبب نقص الخدمات، كما أن توفير الأمن والخدمات العامة يمهد الطريق لمزيد من العودة الطوعية".

وأكدت أن "إقليم كردستان سيستمر في دعم سياسة العودة الطوعية وبكرامة لجميع النازحين الى مناطقهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أن "نحو1577 نازحاً كانوا يقطنون في مخيمات (الخازر وحسن شام وهرشم وبحركه) بمحافظة أربيل، قد عادوا الى مناطق سكناهم في نينوى والانبار".