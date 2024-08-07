"قمر السامرائي" في أول رد على "منتقديها": تعليقاتكم تضحكني.. وسأبقى

2024-08-07 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت المحامية العراقية "قمر السامرائي" العراقيين الى منع "تزويج القاصرات" بعمر تسع سنوات وفق التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية الذي يروم البرلمان التصويت عليه.

"قمر السامرائي"، محامية عراقية أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، عندما ظهرت في لقاء متلفز وهي تدافع عن حقوق المرأة بنبرة "متشددة"، ودخلت في سجال حاد وهي ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المزمع إقراره داخل البرلمان.

وقالت السامرائي في تصريح خصت به "بغداد اليوم": "أي عراقي لديه "الغيرة" لا يقبل تزويج الفتيات القاصرات بعمر 9 سنوات"، وأردفت:" هذا اغتصاب للطفولة".

وأضافت، أن "البعض يتخذون الدين غطاء لكن كلامي آذاهم"، نافية إحالتها إلى مجلس تأديبي".

وختمت المحامية الشابة: "التعليقات السلبية تضحكني وسأبقى أدافع عن المرأة".

وعلى إثر ذلك، طالبت نقابة المحامين هيئة الإعلام والاتصالات بمنع ظهور المحامين إعلاميا دون أخذ موافقة النقابة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن نقابة المحامين، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قنوات تلفزيونية استضافت محامين غير مخولين إعلاميا.