وزير الداخلية يوجه بنقل ضابط بمرور الرستمية الى الرطبة بعد الإساءة للمواطنين

2024-08-07 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، بنقل ضابط بمرور الرستمية في بغداد الى الرطبة بعد الإساءة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية وجه بنقل ضابط مرور اساء الى المواطنين في موقع مرور الرستمية الى مديرية مرور الرطبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف أن "الوزارة بكل كوادرها موجودة لخدمة الوطن والمواطن بإخلاص وفق القانون وحقوق الانسان".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إساءة من ضابط في المرور في بغداد لمواطنين كبار في السن، مما اثار موجة غضب واسعة نقل عل اثرها للرطبة غربي العراق.