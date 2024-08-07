2024-08-07 22:06:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد أسبوع على الجريمة، أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إدانتها لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. ووصف نائب وزير الخارجية السعودي، وليد عبد الكريم الخريجب في بيان له، بأن عملية الاغتيال التي جرت في طهران تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران. وقال الخريجي في بيان نشرته الخارجية السعودية يوم الأربعاء عقب الاجتماع الاستثنائي […]

ظهرت المقالة بعد أسبوع على الجريمة.. السعودية تدين اغتيال ضيف المرشد وتعدّه انتهاكاً لسيادة إيران أولاً على ايشان.