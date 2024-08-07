2024-08-07 22:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن الضربة التي استهدفت موقعاً للحشد الشعبي شمالي بابل، قتلت قائداً يمنياً، ومتخصصاً في الطائرات من دون طيار. وقالت الصحيفة، في تقرير لها ترجمته منصة “إيشان”، إن “القائد اليمني، قد سافر إلى العراق خلال الأيام الماضية، لتدريب مقاتلين في فصائل المقاومة، على تلك الطائرات”. وأضافت، أن “هناك تعاوناً واضحاً […]

ظهرت المقالة “واشنطن بوست”: الضربة الأمريكية في بابل قتلت قائداً يمنياً.. لم تكن تعلم بهويته أولاً على ايشان.