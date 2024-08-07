عرب في كركوك يطالبون السوداني بترشيح محافظ ورئيس للمجلس من خارج المحافظة

2024-08-07 22:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ طالب متظاهرون عرب في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بتسليممنصب المحافظ لشخصية من خارج المحافظة في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيلالحكومة المحلية، مشددين على ضرورة قيام أعضاء الكتلة العربية في مجلس كركوك بالابتعادعن "الغرف المظلمة".

وقالعضو تنسيقية الهئية العربية ناظم الشمري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مبنى محافظةكركوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "رسالة المكون العربي إلى رئيس الوزراء محمدشياع السوداني هي ترشيح محافظ من خارجكركوك لغرض إدارة الحكومة المحلية، كما أن مطلب الجماهير العربية هو إشراك جميعالكتل الساسية في تشكيل إداراة المحافظة".

وأضافأن "العرب يطالبون بمنصب محافظ كركوك وهذا هو استحقاق انتخابي حيث حقق المكونأكبر عدد من الأصوات، ولعدم وجود رؤية واتفاق بين كتل مجلس المحافظة وقرب انتهاءالمهلة المحددة لتشكيل الحكومة المحلية، نقترح على رئيس الوزراء تكليف شخصيةمقبولة من قبله مثل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ليتولى منصب محافظ كركوك".

بدورهأكد الشيخ نوري فاضل الإسحاقي، خلال المؤتمر أن "على أعضاء المجموعة العربية،الخروج بمؤتمر صحفي والحديث بصورة شفافة عما يجري من مفاوضات وعدم الانقساموالتفاوض كل حسب ميوله لأن الناخب العربي انتخب من يمثله في الإدارة وليس للمتاجرةبأصواتهم".

وتابع"هناك غرف مظلمة يجري فيها بعض أعضاء المجموعة العربية اتفاقات غير معروفةوهذا غير قانوني وعليهم وضع مصلحة كركوك في المقدمة، وفي حال عدم التوصل إلى صيغةتوافقية بين مكونات كركوك، نخول رئيس الوزراء باختيار محافظة لكركوك وتسمية رئيس مجلسالمحافظة لتكون الإدارة متكاملة بعيداً عن مصالح الكتل السياسية".

يشارإلى أن محافظة كركوك هي الوحيدة التي لم تحسم أمر تشكيل حكومتها المحلية لغايةالآن بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان النهائية لنتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وبالرغممن مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموز/ يوليو الماضي، خمسة أعضاء من الاتحادالوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلةالعربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهةالتركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبيرئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتلالسياسية من اتفاقات.