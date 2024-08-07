محافظ البنك المركزي: لا توجه لإعادة سعر الصرف والدولار يمنح للمسافر بعد ختم المغادرة

2024-08-07 22:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان الوضع المالي في العراق لا زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة.

العلاق أوضح ان البنك المركزي يبيع يومياً أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي.

واشار آلى عدم وجد اي توجه لإعادة النظر بأسعار صرف الدولار، مبينا ان النظرة بأن سعر الدولار ارتفع أو انخفض ليس مؤشراً صحيحاً.

وفيما يخص منح الدولار للمسافرين أكد العلاق انه لا يمنح لهم إلا بعد ختم المغادرة.