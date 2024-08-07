المؤيد يبحث مع المتوليين الشرعيين للعتبتين الحسينية والعباسية دور الإعلام بنشر رسالة الزيارة الأربعينية

2024-08-07 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مع المتوليين الشرعيين للعتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء المقدسة دور الإعلام بنشر رسالة الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لهيئة الاعلام والاتصالات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعين منفصلين مع المتوليين الشرعيين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، و السيد أحمد الصافي، في مدينة كربلاء المقدسة، وتركز الاجتماعان على مناقشة المؤتمر الثالث للانطلاق الرسمي للتغطية الإعلامية للزيارة الأربعينية، وأهمية دور الإعلام في نشر رسالة الزيارة ومفاهيمها الأخلاقية والوجدانية إلى العالم".وأضاف، "كما تم خلال الاجتماع مناقشة الدعم الذي يمكن تقديمه للمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها لضمان تغطيتهم الموضوعية والمحايدة للأحداث في المدن المقدسة"، لافتا الى ان " المؤيد استعرض أيضاً جهود هيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم الطيف الترددي وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات في كربلاء المقدسة، بهدف ضمان استمرارية عمل منظومة الاتصالات بأعلى كفاءة خلال الزيارة الأربعينية والمناسبات الدينية الأخرى".