محافظ الديوانية يعلن إنهاء ملف الدوام الثلاثي في مدارس المحافظة

2024-08-07 22:48:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الأربعاء، عن إنهاء ملف الدوام الثلاثي في مدارس المحافظة، فيما شدد على تجهيز إدارات المدارس بالكتب والمستلزمات قبل بدء العام الدراسي الجديد.وقال الزاملي- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية إبراهيم نامس الجبوري أجرى اليوم زيارة الى محافظة الديوانية"، مبينا، أنه "تم بحث آليات الارتقاء وتعزيز القطاع التربوي في المحافظة".وأضاف، أن "زيارة وزير التربية هي رسالة إيجابية للاهتمام بالقطاع التربوي في المحافظة"، مشددا على "ضرورة إكمال وإنهاء ملفي المعترضين والشهادات العليا".وتابع، "بحثنا مع الوزير تجهيز إدارات المدارس بالكتب والمستلزمات قبل بدء العام الدراسي الجديد"، لافتا الى "إنهاء ملف الدوام الثلاثي في المدارس".وذكر، أن "الديوانية تعاني نقصا كبيرا في الأبنية المدرسية؛ بسبب التوسع العمراني، وهي بحاجة لعدد من المدارس للقضاء على ظاهرة الدوام المزدوج"، لافتا إلى، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أكد أن زيارته إلى محافظة الديوانية تأتي ضمن المنهاج الحكومي الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على أسباب التلكؤ لأغلب المدارس ووضع الحلول المناسبة لها".