2024-08-07 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن المباشرةبتنفيذ المرحلة الثالثة لعودة النازحين إلى قرية "حسن شام" في الخازر.

وذكرتالوزارة في ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجّهبالعودة الطوعية للعائلات النازحة "وفي هذه المرحلة ستعود 266 عائلة، 107منها تعيش في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، و159 خارج المخيمات، طوعاً إلىمنازلهم في قرية حسن شام".

وأشارتإلى أن "هذه العائلات انتقلت إلى إقليم كوردستان بعد هجمات تنظيم داعش الإرهابي،وهي تعيش بفخر في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، ومع المجتمع المضيف لسنواتعديدة، ولأن قراهم انهارت فيها البنية التحتية والاقتصادية والخدمات الأساسية فيظل وجود داعش، فإن العودة إلى مناطقهم تتطلب دعم الحكومة الاتحادية وقرار النازحينالطوعي".

وأكدتأنه "في هذا السياق قدمت حكومة إقليم كوردستان في المرحلة الماضية التسهيلات كافةللعودة الطوعية لـ271 عائلة نازحة أخرى في المنطقة وعادت إلى ديارها".

وتابعتالوزارة "وبعد عودة هذه العائلات نطالب مرة أخرى المؤسسات الاتحادية باتخاذخطوات عملية لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحررة، حتى يتمكن النازحون منالعودة والعيش بحياة كريمة ولا يتعرضوا مرة أخرى للنزوح بسبب نقص الخدمات، كما أنتوفير الأمن والخدمات العامة يمهد الطريق لمزيد من العودة الطوعية".

وأشارتداخلية كوردستان إلى أن "وفي هذا الصدد، نؤكد على أن إقليم كوردستان ستستمرفي دعم سياسة العودة الطوعية وبكرامة لجميع النازحين إلى مناطقهم".