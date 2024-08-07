مدير مكتب السوداني: أعددنا خطة أمدها 3 سنوات للزيارات المليونية

2024-08-07 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية إحسان العوادي، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، إعداد خطة أمدها 3 سنوات للزيارات المليونية.

وقال العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "خطة الزيارات المليونية قسمت إلى قسمين، مشاريع بعيدة الأمد والأخرى قصيرة الأمد".

وأضاف، أنه "تم تحديد 102 من المشاريع، وتتضمن التالي: إنشاء 32 طريقا سريعا من 6 محاور تصل كلفتها إلى 3 إلى 5 تريليونات دينار، وإنشاء 7 ساحات لتبادل السيارات وكراج للسيارات، فضلا عن إنشاء 10 مراكز إسعاف على طريق الزائرين".

وأكمل: "إنشاء 10 معامل لإنتاج الثلج والماء، وإقامة بنى تحتية للكهرباء بإنشاء 81 محطة للأحمال".

وأشار، إلى أنه "ستكون هناك خصوصية للطريق الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بتنفيذ المشاريع"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع ستشرف عليها اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليوينة"، مشيرا إلى أنه "في عام 2026 ستكون جميع المدن المقدسة مرتبطة فيما بينها بشبكة طرق سريعة".