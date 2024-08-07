مصدر: الشمري سيتسنم مهام منصبه غدا الخميس محافظا لديالى

2024-08-07 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، بأن يوم غد الخميس (8 آب 2024)، سيشهد مراسم تسليم إدارة محافظة ديالى الى المحافظ الجديد عدنان الشمري.

وأكد المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (7 آب 2024)، أن "صباح يوم غد الخميس، ستجري مراسم استقبال المحافظ الجديد عدنان الشمري وتسليم الإدارة من المحافظ السابق مثنى التميمي".

واختار مجلس محافظة ديالى، الخميس الماضي، عدنان الشمري محافظا لديالى بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في المحافظة.

كما تم انتخاب مصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ وغازي الفيصل الجبوري نائبا ثاني.