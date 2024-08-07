تقرير يرجح عرقلة محادثات انسحاب القوات الأمريكية من العراق

2024-08-07 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ذكرت صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة بالانكليزية، أن الهجومالصاروخي على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق يوم أمس الأول الاثنين،قد تخرج المحادثات المتعلقة بمصير تواجد قوات التحالف الدولي واحتمال انسحابهم، عنالسكة.

وأشارالتقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن بغداد وواشنطن انخرطتا بمفاوضات خلالالشهور الماضية، من أجل ترتيبات مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إلا أنالمحادثات كانت تتقدم بشكل أبطأ مما تطالب به الميليشيات المدعومة من إيران، وهوما قد يكون مؤشراً على سبب تجدد الهجمات على الأمريكيين.

ونقلالتقرير عن مصدر دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه "من المهم الإشارةإلى أن هجوماً كهذا، يعاكس المصالح الخاصة بالعراق، وخصوصاً فيما يتعلق بالمفاوضاتحول سحب القوات الأجنبية".

وبعدمالفت التقرير إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران وافقت على تهدئة غير رسمية فيوقت سابق من العام الحالي، وهي هدنة بقيت صامدة بشكل عام على الرغم من الهجماتالمتفرقة على القوات الأمريكية، نقل عن المصدر الدبلوماسي قوله إنه "ليس منالمهم ما إذا تم انتهاك أي هدنة".

وتابعالتقرير أن الهجوم على عين الأسد جاء في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع بين إيرانولبنان وإسرائيل بعد اغتيال زعيم "حماس" إسماعيل هنية وقائد حزب اللهاللبناني فؤاد شكر.

وبحسبالمصدر الدبلوماسي، فإن الهجوم على عين الأسد "قد يكون رداً على الضربة الأمريكيةعلى الحشد الشعبي في 20 تموز/ يوليو الماضي" في بابل والتي أدت إلى مقتل 4 منعناصر الحشد، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها استهدفت مسلحين يستعدون لمهاجمةلقوات التحالف والأمريكيين بطائرات مسيرة.

ونقلالتقرير عن الدبلوماسي قوله "نحن نرفض أي هجوم سواء من داخل العراق أو خارجهعلى المصالح الأجنبية في العراق"، مضيفاً أن الهجوم على عين الأسد "يمسسيادة العراق ولا يساهم إلا في تصعيد الوضع الأمني الإقليمي الصعب".

ترجمةوكالة شفق نيوز