2024-08-08 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تنفيذ مشاريع نوعية على طريق كربلاء المقدسة- النجف الأشرف لخدمة زائري الأربعينية.وقال فاضل في كلمة له خلال المؤتمر الاول للزيارات المليونية تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "خطتنا الخاصة بالزيارة الاربعينية تتمثل بثلاثة محاور رئيسة"، لافتا الى ان "طريق كربلاء المقدسة- النجف الأشرف شهد تنفيذ مشاريع نوعية خاصة بالكهرباء".وأضاف، "حددنا محطات معينة لربط الأحمال الزائدة، كما طالبنا أصحاب المواكب بالتنسيق مع وزارة الكهرباء"، مبينا انه "عززنا كودارنا الفنية وآليات تخصصية للمشاركة في الزيارة".