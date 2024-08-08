2024-08-08 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، البدء بتنفيذ الخطة الصحية الخاصة بالزيارة الأربعينية بدءا من البصرة ووصلا الى محافظة كربلاء المقدسة.وقال الحسناوي في كلمة له خلال المؤتمر الاول للزيارات المليونية تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "خطتنا الصحية الخاصة بالزيارة الأربعينية تتمثل بثلاثة محاور الأول وقائي وتوعوي والثاني الإسعاف الفوري وخدمات الطوارئ والثالث مفارز صحية ثابتة ومتحركة والمستشفيات".وأضاف، أن "الخطة بدأت الآن في البصرة وتستمر مع سير الزائرين بالتدريج وصولاً إلى كربلاء المقدسة"، مبينا انه "تشترك في الخطة خدمات الصحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والهلال الأحمر والخدمات الصحية التابعة للعتبات المقدسة والمتطوعين ".وتابع انه "بحدود ألفي سيارة إسعاف و100 ألف من موظفي الصحة سيشاركون في الخطة"، مؤكدا انه "في كل المنافذ الحدودية هناك مفارز ومراكز وخدمات صحية".