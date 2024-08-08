2024-08-08 00:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر مستجدات تأمين الزيارة المليونية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشمري ترأس اجتماعاً في مكتبه بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ووكيل وزير النقل ورئيس اللجنة الخدمية للزيارة الأربعينية ومستشار رئيس مجلس الوزراء وممثل عن الحشد الشعبي وعدد من القادة الأمنيين والجهات الساندة، لمناقشة آخر المستجدات لإنجاح الزيارة الأربعينية".

وأضافت أن "الاجتماع شهد بحث توزيع المهام وفق الخطط ووضع القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب وتوفير متطلباتها خلال هذه الزيارة، فضلاً عن مناقشة الجهد الاستخباري وكذلك حملات التوعية والتثقيف ضمن قواطع المسؤولية".

وشدد الشمري بحسب البيان على "مجموعة من الموضوعات التي تعنى بالجانبين الأمني والخدمي لضمان توفير أفضل الخدمات للزائرين وتنسيق الجهود وتكثيفها بالتزامن مع قرب الزيارة التي من المؤمل أن يشارك فيها ملايين المؤمنين".