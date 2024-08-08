2024-08-08 00:18:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، عدداً من الاستفتاءات الخاصة بحضانة الطفل، ومن يستحقها من عدمه، في رده على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليه. وبحسب مكتب السيد السيستاني، فإن، “الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما”. […]

ظهرت المقالة للولد والبنت حق الاختيار بعد البلوغ.. السيد السيستاني: الحضانة حق ثابت للأب بعد إكمال الطفل سنتين أولاً على ايشان.