العمليات المشتركة تنفي وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى

2024-08-08 00:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت قيادة العمليات المشتركة، وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى والحدود مع سوريا.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بالوقت الذي تستمر فيه قطعاتنا البطلة بعملياتها التعرضية الاستباقية وضرباتها الموجعة ضد ماتبقى من مفارز داعش الارهابية وتطارد فلوله المنهزمة الخائبة بمؤازرة واسناد شعبنا الابي الكريم، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى وغربها والحدود مع سوريا ) وهذه المعلومات غير صحيحة وبعيدة جدا عن الواقع" .واكدت قيادة العمليات، أن "هناك انتشاراً وسيطرة عالية المستوى لقطعاتنا الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ضمن جميع قواطع المسؤولية"، لافتة الى أن "الشريط الحدود العراقية مع جميع دول الجوار تشهد تطورا كبيرا على مستوى القطعات والتحصينات والموانع وابراج وموارد المراقبة الفنية والكاميرات وكل المستلزمات القتالية والفنية والادارية مع تواجد احتياط كفوء كبير ومدرب من جميع صنوف واختصاصات قطعاتنا الأمنية البطلة في عموم القواطع ".وتابعت: " رصدنا إن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول بث الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون بشدة "، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة المواقف التي تتعلق بالجانب الأمني من مصادرها الرسمية".