رئيس هيئة الحج: توافد الملايين يتطلب تضافر الجهود كافة لخدمة الزائرين

2024-08-08 01:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد رئيس هيئة الحج والعمر الشيخ سامي المسعودي، توافد الملايين يتطلب تضافر الجهود كافة لخدمة الزائرين.وقال المسعودي في كلمة له خلال المؤتمر الاول للزيارات المليونية تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "مقبلون على أهم تأريخ يشهده العراق من خلال توافد الحشود المليوينة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام"، لافتا الى ان "توافد الملايين يتطلب تضافر الجهود كافة وتسخير الجهود الخدمية لخدمة الزائرين".وأضاف، أن "العام الماضي قامت هيئة الحج بإدارة المحور الجنوبي لنقل الزائرين وكانت تجربة نموذجية"، مبينا ان "الهيئة وضعت خطتها للتفويج والإسناد من خلال الاستعداد المسبق للزيارة".وتابع، "قمنا بتأجير يصل إلى ألفي باص حديث ومكيف ضمن المواصفات لنقل الزائرين من مختلف المحاور"، مؤكدا ان "التواجد المستمر لكوادر الهيئة الخدمية سيكون بحدود 700 موظفي في هذا العام".