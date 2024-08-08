غضب شعبي إثر اعتقال آمر فوج استخبارات في الحشد من قبل قوة أمريكية

2024-08-08 01:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أثارت قضية اعتقال آمر فوج استخبارات الحشد الشعبي قاطع حديثة في محافظة الانبار المقدم "عايد عطالله الجغيفي"، موجة غضب لدى الاوساط الشعبية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت "بغداد اليوم"، الاربعاء (7 آب 2024)، "ردود افعال مستهجنة لسلوكيات القوات الامريكية المتمركزة داخل القواعد العسكرية في العراق وانتهاكها لسيادة البلاد وتماديها على ضباط عراقيين يحملون المرسوم الجمهوري العراقي بشكل رسمي".

يأتي ذلك بعد أن أقدمت قوة أمريكية على اعتقال المقدم "عايد عطالله الجغيفي" آمر فوج استخبارات حشد حديثة واتهامه بقصف قاعدة عين الاسد، وفق ما أكد مصدر لـ"بغداد اليوم".

وتعرضت قاعدة عين الاسد غربي الانبار منذ يومين الى قصف بصواريخ الكاتيوشا أسفر عن تسجيل 14 مصاباً لجنود امريكيين داخل القاعدة التي تستضيف قوات امريكية ودولية.