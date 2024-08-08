بعضهم نقلوا الى قطر.. ارتفاع عدد مصابي عين الأسد

2024-08-08 01:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، (7 اب 2024)، بارتفاع عدد المصابين في القصف الصاروخي لقاعدة عين الأسد غرب الأنبار الاثنين الماضي.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "جرحى القصف الأخير على القاعدة العسكري وصل الى 14 مصاباً".

ولفت الى، ان "خمسة من المصابين نقلوا مباشرة الى قطر لغرض العلاج بسبب خطورة اصاباتهم".

يشار الى ان قيادة العمليات المشتركة، أعلنت الثلاثاء، التوصل إلى معلومات "مهمة" عن منفذي "الاعتداء" على قاعدة عين الأسد"، مشددة على محاسبة القادة والضباط "المقصّرين المسؤولين عن القاطع ومقترباته".