2024-08-08 01:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، بياناً ردت فيه على دعوة قائد لواء أنصار المرجعية حميد الياسري لمقاتليه بالالتحاق فوراً. وقالت العمليات المشتركة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بالوقت الذي تستمر فيه قطعاتنا البطلة بعملياتها التعرضية الاستباقية وضرباتها الموجعة ضد ماتبقى من مفارز داعش الارهابية وتطارد فلوله المنهزمة الخائبة بمؤازرة واسناد شعبنا الابي الكريم، […]

ظهرت المقالة العمليات المشتركة ترد على بيان الياسري: لا يوجد إرباك في نينوى.. القواطع محصنة أولاً على ايشان.