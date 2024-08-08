سارافي يهدي إيران الذهبية الأولى في أولمبياد باريس

2024-08-08 02:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعمنح المصارع الإيراني محمد هادي سارافي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في ألعاب باريس الأولمبية بعدما ظفر بلقب وزن 97 كيلوغراما في المصارعة اليونانية الرومانية.سارافي حسم النهائي الذي جمعه بالأرميني أرتور أليكسانيان بنتيجة أربع نقاط لواحدة، مهديا إيران الذهبية الأولى في باريس والميدالية الثالثة بعد برونزيتين في المصارعة والتايكواندو.في المصارعة اليونانية الرومانية أيضاً، توج الياباني كوساكا ناو بذهبية وزن 77 كيلوغراما بعد فوزه على الكازاخي ديميو زادراييف.المصارع الياباني تمكن من حسم النزال بخمس نقاط مقابل اثنتين ليظفر بالميدالية الذهبية فيما اكتفى زادراييف بالميدالية الفضية وعادت البرونزية للأرميني مالخاص أمويان والقيرغيزي أكزول محمودوف.