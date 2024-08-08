تشيلسي ينجز صفقة مهاجم أتلتيكو مدريد

2024-08-08 08:06:03 - المصدر: واع

متابعة – واعبات تشيلسي على أعتاب حسم صفقة جديدة من الدوري الإسباني، بضم أحد لاعبي أتلتيكو مدريد.وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن تشيلسي أتم اتفاقه مع أتلتيكو حول ضم المهاجم الشاب سامو أموروديون.وأوضح أن الصفقة ستكلف تشيلسي 35 مليون جنيه إسترليني، دون الإشارة لتضمنها حوافز إضافية.كما اتفق النادي اللندني مع صاحب الـ20 عاما على التعاقد معه لمدة 7 سنوات، وذلك قبل خضوعه للفحوصات الطبية في الساعات المقبلة.وتفوق البلوز بذلك على الأندية التي سعت طوال الفترة الماضية لضم المهاجم الإسباني، وعلى رأسها باير ليفركوزن.وانضم أوموروديون إلى نادي العاصمة الإسبانية العام الماضي، قادما من غرناطة، لكن الأول أعاره إلى ديبورتيفو ألافيس في موسمه الأول.ولم يستطع المهاجم الشاب تسجيل أكثر من 8 أهداف خلال 34 مباراة خاضها مع ألافيس في الليجا.