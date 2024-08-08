نجم إسبانيا على رادار ليفربول

2024-08-08 08:06:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكدت تقارير صحفية أن ليفربول مهتم بضم أحد نجوم المنتخب الإسباني الفائز ببطولة أوروبا 2024 الشهر الماضي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن ليفربول أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي.وقدم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما أداء مميزا في نهائي بطولة أوروبا أمام المنتخب الإنجليزي، بعدما حل بديلا للمصاب رودري.ولم يبرم ليفربول أي صفقة انتقالات هذا الصيف، لكن يبدو أن المدرب الجديد أرني سلوت، يريد تعزيز منطقة خط الوسط بلاعب يمكنه القيام بمهام مركز 6.ووقع ليفربول مع واتارو إندو مقابل 16.2 مليون جنيه إسترليني في آب 2023، بعد فشل النادي في التعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، والرحيل المفاجئ لقائد الفريق السابق جوردان هندرسون.بيد أن "ذا صن" أوضحت أن المدرب سلوت ليس معجبا كبيرا باللاعب الياباني.وتابعت أن زوبيمندي لديه شرط جزائي في عقده مع سوسيداد بقيمة 51.4 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي الباسكي قد يتردد في بيعه، خصوصا في ظل اهتمام آرسنال بنجمه الآخر وزميل زوبيمندي في المنتخب الإسباني ميكيل ميرينو.