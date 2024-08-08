مصدر يكشف أسباب الانتشار الأمني الواسع حول مبنى محافظة ديالى

2024-08-08 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن اسباب الانتشار الأمني الواسع حول مبنى محافظة ديالى، فيما أشار الى عدم وجود قطع للطرق في باقي المناطق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الانتشار الأمني حول مبنى محافظة ديالى يأتي لتامين مراسيم استلام عدنان الشمري منصب المحافظ ، ومن المزمع أن تجري المراسم اليوم عقب توقعات باستلام كتاب مصادقة رئاسة الجمهورية صباح اليوم".

واضاف ان" الانتشار سيؤمن الضيوف الذين سيحضرون مراسيم الاستلام من نواب ونخب سياسية وعشائرية، مؤكدا بان الانتشار حول مبنى المحافظة حصرًا وليس هناك اي انتشار في بعقوبة كما لا توجد اي توجيهات بقطع أي من الطرق الرئيسية والأوضاع ستكون طبيعية".

واشار المصدر الى ان" الانتشار الامني حول المباني الرسمية في الاجتماعات واللقاءات المهمة طبيعي من اجل تامين الأطواق الخارجية".