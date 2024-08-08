استخبارات الدفاع تطيح بـ 8 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والتهريب في بغداد

2024-08-08 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (8 آب 2024)، الإطاحة بـ 8 مطلوبين بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات والتهريب في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت وبواجبات منفصلة من الإطاحة بعنصر إرهابي و(6) من تجار ومروجي المخدرات ومتهم آخر بتهريب المشتقات النفطية في مناطق مختلفة من العاصمة".

واضافت ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب، 28 مخدرات)"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأُحيلوا إلى القضاء".