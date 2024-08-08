2024-08-08 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الخميس (8 آب 2024)، وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0531 بتوقيت بغداد، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 26.84 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.40 دولار. وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 892.75 دولار.

المصدر: وكالات