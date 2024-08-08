2024-08-08 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار وفد من المجلس الروحاني الايزيدي اليوم الخميس، مقر اتحاد علماء الدين الإسلامي في أربيل، لتقديم اعتذار ومناقشة سبل تعزيز روح العيش المشترك في إقليم كوردستان.

جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلت بها شخصية إيزيدية حول الإسلام والنبي محمد (ص).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان الدكتور بشتيوان صادق، قد رافق الوفد الايزيدي.

ومن المقرر أن يعقد الوفد مؤتمراً صحفياً بعد اللقاء لبحث قضايا التعايش الديني ودعم السلام والوحدة في كوردستان.