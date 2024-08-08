انتحار شاب في البصرة وإصابة مواطن بجروح خطرة بسبب ثأر عشائري بميسان

2024-08-08 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بإقدام شاب على الانتحار لأسبابمجهولة، فيما أصيب مواطن بنيران مسلحين بسبب ثأر عشائري في ميسان.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة الحسين في مدينة البصرة تلقى بلاغاً بانتحارالمدعو (ن. ج) تولد 1994 ويعمل كاسباً، يسكن في حي الحسين/ المنطقة الثانية،مستخدماً ملابسه كحبل علقه في سقف غرفته وشنق نفسه".

وأضافأن "سبب الانتحار هي ضغوط نفسية بحسب ذويه الذين لم يطلبوا الشكوى ضد أحد"،مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءاتالقانونية".

وفيالسياق، ذكر المصدر أن "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن الطريقالعام في قضاء الكحلاء بميسان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة، بسبب ثأر عشائري".

فيماأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال عمليات البحثوالتفتيش المناطقي والتدقيق للقاعات والمخازن وغلق غير المجازة منها، تم غلق عدداًمن مخازن بيع المشروبات الكحولية واعتقال سبعة مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامةوالجنسية وبيع المواد الكحولية في منطقةالكرادة وسط العاصمة بغداد، وتمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالتهم إلى الجهات ذاتالاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.