القبض على 8 مطلوبين بالإرهاب وتجارة المخدرات وتهريب النفط في بغداد

2024-08-08 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على 8 مطلوبين بالإرهاب وتجارة المخدرات وتهريب النفط.

وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنوا من الإطاحة بعنصر إرهابي و6 من تجار ومروجي المخدرات ومتهم آخر بتهريب المشتقات النفطية في مناطق مختلفة من العاصمة".

وأضاف، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب، 28 مخدرات)"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأُحيلوا إلى القضاء".