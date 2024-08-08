نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

2024-08-08 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الحزب الديمقراطيالاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه.

وقالبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسهأتقدم بالتهنئة الحارة إلى محمد حاج محمود رئيس وأعضاء المكتب السياسي والمجلسالقيادي وكافة جماهير ومناصري الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني".

وأضاف"وبهذه المناسبة أشيد بنضال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني وتضحياتهمن أجل الحرية، وأقدر حضوره ودوره في الحياة السياسية لإقليم كوردستانوأتمنى لهم التوفيق".