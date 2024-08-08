استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد

2024-08-08 12:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، اليوم الخميس8 آب 2024. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 507 آلاف دينار، وسعر الشراء 503 آلاف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 477 الف دينار، وسعر الشراء 473 الفاً . وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 510 الاف دينار 520 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 480 الفا و 490 الف دينار .