2024-08-08 12:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير الشباب والرياضة في ذي قار، مهند السهلاني، عن وفاة مدرب نادي الناصرية الأسبق، علي مكطوف، وهو في عقده السبعيني. وأوضح السهلاني لشبكة أخبار الناصرية أن العائلة الرياضية في ذي قار فجعت بخبر وفاة مكطوف الذي ترك بصمة كبيرة في رياضة المحافظة. وأضاف السهلاني أن مكطوف، الذي...

