شبكة اخبار الناصرية:أحال وزير التربية محاضر العقود المصادق عليها لمديريات تربية المثنى، ميسان، ذي قار، صلاح الدين، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، نينوى، والكرخ الثالثة إلى وزارة المالية. انتهى.

