2024-08-08 12:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت لجنة حكومية في محافظة ذي قار أنها ستباشر غداً عملية جرد للأراضي الزراعية التي تضررت جراء إنشاء الطريق الحولي الجديد غرب الناصرية، وذلك لأغراض التعويض. وأوضح مدير زراعة ذي قار، محمد عباس، لشبكة أخبار الناصرية أن الطريق الجديد يمر عبر عدد كبير من الأراضي الزراعية الممتدة من...

The post بدء تقييم الأراضي الزراعية لتعويض الفلاحين في مشروع الطريق الحولي بذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.